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Центр досуга для пенсионеров открыли во Владивостоке. Видеорепортаж Марьяны Яцкевич

Первый центр досуга для пожилых людей открылся во Владивостоке. Теперь у пенсионеров есть свое место для встреч в неформальной обстановке. Мастер-классы, поэтические вечера и даже уроки в компьютерном классе. Как еще будут проводить свои будни те, у кого началась новая жизнь?

Они давно мечтали о месте для общения в кругу своих. Раньше пенсионеры Владивостока встречались лишь на площадках официальных мероприятий, в деловой обстановке. Теперь в стенах дома №48 по улице Тухачевского в их распоряжении сразу несколько комнат с новым ремонтом. И как проводить здесь время — решают сами.

Татьяна Гончарова, пенсионер: «Мы здесь можем получить всякие знания, потому что будут всякие кружки. Экскрусии будем проводить, да мы уже этим занимались, только не было такого центра, где можно всем прийти, договориться и куда-то пойти всем вместе».

В центре досуга для людей почтенного возраста будут проводить литературные вечера, занятия фитнесом и даже китайскую гимнастику — цигун. Здесь же пенсионеры получат бесплатную консультацию юриста. А для тех, кто еще не успел освоить компьютер, но очень хочет — откроют компьютерный класс.

Лидия Буданова, пенсионер: «Составим план работы, составим график работы, кто здесь у нас будет. Все это бесплатно, все это для людей пожилого возраста, всего города, не нашего округа, не нашего Первореченского района. Для всего города».

Клуб по интересам открыли благодаря фонду социально-общественного развития «Наш район». Присоединиться к проекту пенсионерам Владивостока легко. Достаточно прийти в центр и выбрать себе занятие по вкусу.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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