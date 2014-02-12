Первый «детский сад» для пенсионеров открылся в Приморье

Дом дневного пребывания для людей почтенного возраста появился в Находке. Около 25 пенсионеров вместе с представителями администрации города и общественниками собрались на торжество по случаю открытия «детского сада для пенсионеров», как сами горожане уже назвали новое учреждение.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморья, дом дневного пребывания для одиноких жителей Находки старше 70 лет – часть проекта «Забота о родителях», который при поддержке краевого гранта реализует Благотворительный Фонд содействия социальной защите граждан «Забота».

В Доме дневного пребывания ежедневно находится около 20 человек. Причем приходить можно и на целый день, и на несколько часов – кому как удобно.

«Для подопечных предусмотрены горячие обеды, а вот побаловать себя чайком можно практически в любое время. Совершенно бесплатно пожилые люди смогут найти дело по интересам: заняться творчеством, научиться чему-то новому. Но самое главное – обрести новых друзей», – поделился директор фонда Юрий Москаленко.

В планах – множество экскурсий по городу, поездки на море и в парки. Психологические занятия и тренинги, физкультура под присмотром тренера, творческие мастерские, музыкальные уроки – в течение дня участники проекта смогут выбрать занятия по душе.

Команда специалистов для работы с пенсионерами уже сформирована. К проекту привлечены медицинские работники и 22 сестры милосердия в качестве волонтеров, которые, при необходимости, помогут в уходе за пожилыми людьми.

В новом Доме всегда рады добровольцам.

Дом дневного пребывания находится в центре города рядом с площадью Совершеннолетия по адресу: Находкинский пр-т, 28. Но расположен он на возвышенности, да и обычная автобусная поездка для многих уже представляет проблему.

«Сейчас организаторы решают каждую такую проблему в индивидуальном порядке и очень рассчитывают на помощь находкинцев, имеющих личный транспорт и немного свободного времени», – обратилась к землякам сотрудник «Заботы».

Записаться в группу дневного пребывания для пожилых людей могут пенсионеры 70 лет и старше по телефону 8 (914) 076 02 87.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]