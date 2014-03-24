Открывается дом дневного пребывания для пожилых людей

Дом дневного пребывания для пожилых открывают в одном из городов Приморья, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.

Дом дневного пребывания для пожилых людей откроется в Находке в январе 2020 года. Благотворительный Фонд содействия социальной защите граждан «Забота» объявляет набор участников проекта «Забота о родителях». Участниками проекта могут стать горожане старше 70 лет.

«Мы готовы абсолютно бесплатно предоставить пенсионерам различные социально-бытовые услуги, дать им возможность заняться творчеством, приятно провести досуг, пообедать и попить чай в кругу друзей. Для поддержания активности пожилых людей планируем экскурсии по городу: на море, в парки города, на набережные», – делится руководитель социальных проектов фонда Анжела Кильдяева.

По словам представителя «Заботы», команда специалистов для работы с пенсионерами уже сформирована. Психологические занятия и тренинги, творческие мастерские, музыкальные уроки – в течение дня участники проекта смогут выбрать занятия по душе. К проекту привлечены медицинские работники и 22 сестры милосердия в качестве волонтеров, которые, при необходимости, помогут в уходе за пожилыми людьми.

«На начальном этапе планируем пригласить около 20 пенсионеров Находки. Но если желающих будет больше – никому не откажем. Записаться на участие в проекте можно по телефону: 8 (914) 076 0287», – приглашает Анжела Кильдяева.

По информации департамента труда и социального развития Приморского края, проект «Забота о родителях» – организация профессионального ухода за пожилыми людьми во время рабочего дня – поддержан Фондом президентских грантов.

«Замечательно, что к этому делу подключаются общественники. Это неоценимая помощь в реализации регионального проекта “Старшее поколение” – значимого сегмента нацпроекта “Демография”, задача которого – обеспечить благополучие и активное долголетие представителей старшего поколения», – комментирует и.о. директора департамента Светлана Красицкая.

По словам главы социального ведомства, создание системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, укрепление общественного здоровья, активное долголетие – это те направления, в которых возможно рассчитывать на партнерское взаимодействие с некоммерческими организациями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]