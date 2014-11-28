В Приморье пожилых инвалидов будут доставлять в сельские поликлиники на автомобилях

Два специализированных автомобиля теперь будут доставлять в медицинские учреждения маломобильных жителей сел старше 65 лет. Транспорт приобретен по национальному проекту «Демография» и пополнит автопарк междисциплинарных бригад.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, хорошей проходимости вместительные микроавтобусы «Луидоры» закупили на федеральные средства. Они оборудованы всем необходимым для перевозки инвалидов. Автомобили отправятся в Лесозаводский и Уссурийский филиалы Приморского центра социального обслуживания населения и будут обслуживать жителей отдаленных сел этих муниципалитетов, а также пенсионеров Спасского района.

«Ранее мы передали филиалам и отделениям центра 25 автомобилей для доставки пожилых селян в районные поликлиники. Теперь на линию выйдут 27 междисциплинарных бригад», – комментируют в краевом департаменте труда и социального развития.

Специалисты подчеркивают, что новый транспорт позволит решать задачи регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Междисциплинарные бригады помогают сделать медицинские и социальные услуги доступнее пожилым жителям сел, в том числе нуждающимся в постороннем уходе. Социальные работники доставляют пенсионеров старше 65 лет в поликлиники для врачебного осмотра. По договоренности с медицинскими учреждениями прием проходит в специально назначенное время, без длительного ожидания.

«Сегодня услуга бесплатной доставки пожилых людей на диспансеризацию доступна во всех уголках края. Помимо автомобилей, приобретенных на федеральные средства, наш центр использует и 20 своих автомобилей», – информирует директор Приморского центра соцобслуживания населения Мария Кузьмина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]