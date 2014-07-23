Пенсионеров в поликлиники доставляют на спецавтомобилях
Почти 580 выездов совершили междисциплинарные бригады в отдаленные села Приморья. Для прохождения медосмотра специалисты доставили в лечебные учреждения 2 тысячи пенсионеров старше 65 лет, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу АПК.
Междисциплинарные мобильные бригады созданы во всех филиалах Приморского центра социального обслуживания населения. Они призваны обеспечить доступность медицинских и социальных услуг пожилым селянам. 27 автомобилей для этих целей приобретены на федеральные средства по национальному проекту «Демография».
Отметим, что увеличение продолжительности жизни среди представителей старшего поколения – одна из задач регионального проекта «Старшее поколение».
«Новые автомобили хорошей проходимости регулярно доставляют пожилых пациентов, живущих в самых отделенных уголках края, на прием к врачу. Своевременный медицинский осмотр, диспансеризация и другие профилактические меры помогут сохранить здоровье и существенно продлить жизнь приморцам почтенного возраста», – комментирует врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук.
По словам специалистов краевого департамента труда и социального развития, сегодня под контролем бригад – 240 сел, удаленных от районных центров. По договоренности с медицинскими учреждениями прием проходит в специально назначенное время, без длительного ожидания.
«Сейчас задача специалистов центра – убеждать пожилых людей в необходимости регулярного посещения врачей. Со временем пенсионеры оценят все плюсы новой бесплатной социальной услуги и будут ею активно пользоваться», – убеждена и.о. директора департамента Светлана Красицкая.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
27.11.2019 Открывается дом дневного пребывания для пожилых людей
-
11.11.2019 В Приморье пожилых инвалидов будут доставлять в сельские поликлиники на автомобилях
-
09.06.2015 Число участников программы «Бабушка и дедушка онлайн» приблизилось к тысяче
-
02.03.2015 В селах Приморья работают мобильные бригады социальной помощи
-
28.11.2014 54 тысячи жителей отдаленных сел Приморья получили социальную помощь
-
23.07.2014 Мобильные бригады помогают жителям отдаленных сел Приморья
Добавить комментарий