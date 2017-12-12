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В Находке для пенсионеров запустили курсы нянь и сиделок

В Находке для пенсионеров запустили курсы нянь и сиделок

Источник фото: nikafond.ru


Первые выпускники «Школы помощников», которая работает в Находке при поддержке Фонда президентских грантов, получили сертификаты, — передают «Вести: Приморье» по данным «Интерфакс».

«В рамках проекта "Школы добра" пенсионеры обучаются по специальностям "няня" и "сиделка". После двух месяцев теоретических и практических занятий первые сертификаты получили 30 человек», - сообщила агентству «Интерфакс -Дальний Восток» представитель фонда «Ника», реализующего проект.

Всего в рамках проекта планируется обучить 240 пенсионеров.

Слушатели курсов сдали экзамены по психологии и профессиональной подготовке. Практические занятия проходили на базе интерната для пожилых людей и инвалидов и Центра содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Таким образом, проект решает три задачи — обучение старшего поколения востребованным специальностям, последующее трудоустройство и волонтерская помощь соцучреждениям.

По словам руководителя фонда «Ника» Оксаны Володиной, сертифицированные специалисты по таким направлениям востребованы на рынке труда Находки.

Занятия в Школе помощников могут посещать также пенсионеры, не собирающиеся работать нянями и сиделками, а занимающиеся уходом за больными родственниками или воспитанием внуков.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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