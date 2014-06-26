В Приморье стартовала декада пожилого человека

Декада пожилого человека стартовала в Приморье с фестиваля «Спорт-Азарт кому за 60» накануне, 1 октября. Около 100 пенсионеров собрались на морском побережье во Владивостоке и отметили праздник зарядкой, дружеским общением и участием в творческих конкурсах. Мероприятие организовал Приморский центр социальной поддержки населения при поддержке «Серебряных волонтеров Приморья», сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Начался фестиваль с утренней зарядки под руководством квалифицированных тренеров проекта «Социальный фитнес 50+». Творческие конкурсы, спортивные игры, «гвоздем» которых стали гонки на лодках класса «дракон» по Амурскому заливу, чаепитие – дружеское общение не закончилось в парке на Санаторной. Многие из участников фестиваля присоединились к жителям Владивостока, для которых впервые в этом году открылась танцевальная площадка. Ее организовала некоммерческая организация «Родные люди».

В этот же день любители скандинавской ходьбы из клуба «Долгожитель» стали участниками эстафеты в Ботаническом саду Владивостока. Спортивный праздник завершился приятным сюрпризом. Директор учреждения Павел Крестов пригласил клубовцев бесплатно посетить оранжерею.

Как отмечают в министерстве труда и социальной политики, активными участниками праздничных мероприятий в честь Дня пожилого человека стали представители движения «Серебряные волонтеры Приморья». Сегодня добровольческое движение объединяет около 700 активных пенсионеров по всему краю.

«Это наши первые помощники в организации мероприятий для приморцев возраста 55+. Их деятельность – хороший мотиватор для всех, кто заскучал на пенсии», – отмечают в ведомстве.

К примеру, участницы артемовского клуба «Хрустальная осень» поддержали идею городского центра медицинской профилактики об акции, посвященной Всемирному дню сердца. Вместе с активными жительницами Приморья в физкультурный строй встали лидеры городского движения «Молодежь в доноры», юные борцы клуба «Мастер», футболисты ДЮСШ «Темп», учащиеся филиала медицинского колледжа.

По словам руководителя центра Елены Ворончук, оздоровительный клуб «Хрустальная осень», созданный при учреждении несколько лет назад, – это серьезный актив центра.

«Красивые, позитивные дамы и кавалеры на личном примере доказывают, что возраст не имеет значения, если живешь активно, поддерживаешь здоровье движением, хорошими мыслями. Кроме того, общение с единомышленниками полезно в любом возрасте. Важно не потерять это желание с уходом на заслуженный отдых. Наш клуб дает пенсионерам возможность продолжать жить, как и прежде», – утверждает она.

Отметим, что мероприятия для пожилых людей в рамках декады проходят по всем городам и районам края. Узнать о них можно у специалистов Приморского центра социального обслуживания населения и на сайте «Активное долголетие в Приморском крае». Портал содержит также полезную информацию о кружках и клубах по интересам, которые бесплатно действуют в крае по национальному проекту «Демография».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]