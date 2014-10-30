Жилой дом с вековой историей капитально отремонтировали в Приморье
Многоквартирный жилой дом во Владивостоке, построенный на рубеже 19 и 20 веков и расположенный по адресу: Верхнепортовая, 29, кардинально преобразился. Объект культурного наследия отремонтировали в кратчайшие сроки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.
С просьбой обратить внимание на состояние исторического здания обратились к главе региона сами жители объекта в июне этого года. И уже в следующем месяце по поручению руководителя края специалисты приступили к ремонтным работам.
С июля по конец октября они выполнили отремонтировали разрушенные каменные стены фасада и цоколя, заменили стены из бруса, наружную обшивку фасада, внутреннюю отделку жилых помещений, чердачные и межэтажные перекрытия. Также была произведена замена крыши, полов, наружных лестниц, оконных и наружных дверных блоков.
«Всего на выполнение ремонтных работ было затрачено более 19 миллионов рублей городского бюджета. В настоящее время работы на объекте сданы в полном объеме», – отметили в инспекции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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