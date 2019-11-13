Во Владивостоке отремонтировали многоквартирный дом, построенный на рубеже веков. Историческое здание кардинально преобразилось, однако строителям удалось сохранить его первоначальный облик — это главное требование в реконструкции объектов, которые входят в реестр культурного наследия. На работы потратили более 19 миллионов. И эта сумма оказалась выгоднее, чем альтернативный вариант — расселение. Ведь сносить объект культурного наследия нельзя.

Виктория Сарада, корреспондент: «Стены этого дома помнят историю начала 20 века. Тогда-то здесь, на Верхнепортовой, 29, заложили основание железнодорожного депо. В середине прошлого века появилась надстройка и здание перевели из нежилого в жилое».

С тех пор о ремонте здесь будто не вспоминали. Обшарпанный фасад, полуразрушенные кирпичные карнизы и потолок, который падал прямо на головы жильцам.

Иван Васильев, житель дома по ул. Верхнепортовая, 29: «Один раз захожу сюда, сажусь на диван, и просто бетон оттуда как упал. Если бы на пару секунд задержался, что бы со мной было».

При этом управляющая компания, которая обслуживала дом, аварийным его не признавала. Начать капитальный ремонт планировали лишь в 2014-ом. Жильцы Верхнепортовой покинули свои квартиры, ведь находиться здесь было опасно для жизни. И только она - председатель дома, что живёт по соседству, не оставила архитектурный раритет и стучала во всевозможные инстанции.

Валентина Дмитрук, председатель домового комитета: «Вот благодаря Кожемяко и приёмной президента России. Большое им спасибо. Сегодня поговорили, на завтра прислал бригаду».

В `96-ом здание включили в реестр культурного наследия. К обновлениям таких строений требования особые. Федеральный закон гласит: «Ремонт памятника, в целях поддержания объекта в эксплуатационном состоянии, должен проводиться без изменения его особенностей». А лицензию на реконструкцию выдаёт Министерство культуры. До этого года во Владивостоке за такие памятники никто не хотел даже браться.

Григорий Пейхвассер, начальник управления жилищного фонда администрации Владивостока: «Была уже альтернатива. Признавать дом аварийным и решать вопрос о расселении жильцов и в дальнейшем его консервировать, потому что памятник снести нельзя».

Или искать подрядчика и реконструировать здание. В срочном порядке. Остановились на втором варианте. За три месяца здесь основательно укрепили фасад, восстановили межэтажные и чердачные перекрытия, отремонтировали разрушенный фасад, причём материалы оставили оригинальными — дерево и кирпич.

Валентина Дмитрук, председатель домового комитета: «Полы поменяли, линолеум постелили. Вот, пожалуйста, как симпатично. Самой даже не верится. Хожу, смотрю и думаю: «Неужели это я»».

Подобной архитектуры в дальневосточной столице предостаточно. Своей очереди ждут десятки сооружений. Уже в следующем году подрядчик займётся фасадами в исторической части города. На это Минвостокразвития выделило федеральные средства.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]