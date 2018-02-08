Зоологи почти наверняка уверены: тигрица из Лазо принесла первое потомство





Тигрица из Лазо, возвращённая в дикую природу вместе с тигром Сайханом весной 2018 года в Еврейской автономной области, с большой долей вероятности недавно впервые стала мамой, — рассказали «Вестям: Приморье» в Центре «Амурский тигр».

«Сигналы, поступающие с ошейника тигрицы из Лазо, говорят о том, что хищница третий месяц находится фактически на одном месте. Она периодически уходит на охоту, но всегда возвращается в одно и то же место. Сначала это была одна точка, сейчас другая в 200 метрах от первой. Всё это позволяют с высокой долей вероятности говорить о том, что тигрица принесла первое потомство, и сейчас находится на логове с тигрятами. Специалисты, которые занимаются мониторингом, пока не беспокоят новоиспеченную мать: во-первых, при появлении поблизости человека она может бросить тигрят, а во-вторых, тигрица может напасть на исследователей, защищая своё потомство. Поэтому, когда тигрята начнут следовать за матерью (обычно это происходит в трёхмесячном возрасте), и семейство покинет это место, специалисты обязательно обследуют возможное логово, и мы всё узнаем точно. По нашим расчётам, это произойдёт совсем скоро», - рассказал Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

По словам Арамилева, если информация о материнстве тигрицы подтвердится, это станет очередным большим успехом программы восстановления группировки тигра на границе исторического ареала.

«Из тигриц, которые были возвращены в дикую природу, потомство уже точно приносили две: тигрицы Золушка и Светлая, причём, последняя, — как минимум, дважды. У тигрицы из Лазо есть шанс стать третьей мамой в этой славной компании. Мы очень надеемся, что наши предположения верны, и она ей действительно стала, с нетерпением ждём подтверждения этого факта. А также надеемся, что в скором времени нас так же порадует и Филиппа, а в недалёком будущем – и Елена в соседнем Приамурье», - отметил Сергей Арамилев.

Добавим, что данные о «дикой» жизни реинтродуцированных хищников специалисты получают, анализируя сигналы, поступающие с ошейников с GPS-модулем, водруженных на тигров перед выпуском на волю. Правда, у этих устройств тоже есть свой ресурс.

«К большому сожалению, недавно мы перестали получать сигналы с ошейника тигра Сайхана. Как только сигнал пропал, по координатам, где в крайний раз отметился тигр, отправилась мониторинговая группа, чтобы установить, что произошло. К счастью, на месте не обнаружилось никаких следов браконьерской охоты, а неподалеку были найдены останки недавней жертвы тигра, что позволяет предполагать, что с тигром всё в порядке, а сигнал пропал из-за того, что в ошейнике села батарейка. Честно говоря, мы этого ожидали: в условиях русской зимы срок работы данного устройства в один год уже считается нормальным, а ошейник Сайхана отработал почти полтора. Поэтому продолжим следить за ним уже с помощью фотоловушек, благо выбранный им охотничий участок в заказнике «Журавлиный», благодаря ошейнику, мы уже хорошо знаем», — рассказал Сергей Арамилев.

Отметим, что в настоящее время группировка тигров в ЕАО по оценкам специалистов насчитывает от 13 до 15 особей. Стабильное увеличение численности тигров в ЕАО стало возможным благодаря периодическим выпускам в области реинтродуцированных особей для создания устойчивой группировки на границе исторического ареала. В разные годы в области только при поддержке Центра «Амурский тигр» были выпущены 3 особи амурского тигра: Филиппа и тигрица из Лазо, а также тигр Сайхан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]