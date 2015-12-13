Тигра Бориса подозревают в отцовстве рожденных тигрицей из Лазо малышей

Настоящий новогодний подарок всем неравнодушным к судьбе амурского тигра сделала тигрица из Лазо – впервые стала мамой, принеся, как минимум, двух тигрят! - сообщает "Вести: Приморье".

Предположения о появлении у тигрицы первого выводка подтвердила мониторинговая группа, посетившая в канун Нового года участок обитания хищницы в заказнике «Журавлиный» Еврейской автономной области. В отцовстве подозревается тигр Борис.

Важные данные о жизни тигрицы из Лазо были получены в ходе проведенной при поддержке Центра «Амурский тигр» очередной мониторинговой экспедиции в местообитания реинтродуцированных тигров в Еврейской автономной области. В рамках экспедиции специалисты МРОО «Центр «Тигр» и Службы охотничьего надзора ЕАО первым делом посетили заказник «Журавлиный», на территории которого находится участок хищницы, чтобы подтвердить или опровергнуть предположения о появлении у неё первого выводка, отметили в пресс-службе ведомства.

Подозрения о том, что тигрица из Лазо стала матерью, появились после анализа данных, поступающих с ошейника с GPS-модулем, который на хищницу надели перед выпуском в дикую природу. Изучив данные треккинга тигрицы, специалисты заметили, что на протяжении продолжительного времени она находится на одном и том же месте, редко отлучаясь на непродолжительное время и всегда возвращаясь. Всё указывало на появление у тигрицы первого потомства, которое она воспитывает на логове.

Мониторинговая группа подтвердила эти предположения.

«Как бы нам не хотелось как можно быстрее подтвердить свои предположения о материнстве тигрицы, группа действовала осторожно. Чтобы не спровоцировать тигрицу на нападение и не подвергать опасности тигрят, специалисты не посещали "свежие" кластеры хищницы. Вместо этого были проверены четыре кластера, которые она посещала месяц назад. И на одном из кластеров, к нашей огромной радости, вместе со следами самки были обнаружены следы, как минимум, двух тигрят. По нашим предположениям, тигрята находятся на четвёртом месяце жизни. Обнаруженные следы тигрят - разного размера, что может говорить о том, что в первом выводке тигрицы из Лазо самец и самка, что не может не радовать. Отцом, скорее всего, является тигр Борис, с которым, по нашим данным, хищница несколько раз встречалась. По информации от мониторинговой группы, у молодой мамы нет проблем с питанием: почти на всех кластерах были обнаружены останки добытых хищницей жертв, преимущественно кабанов. Это значит, что тигрица успешно кормит себя и своих тигрят. Мы очень рады за тигрицу из Лазо, её первый приплод является очередным большим успехом программы реинтродукции. Стоит сказать, что она стала матерью на третьем году жизни, это говорит о раннем созревании тигрицы, и еще раз подтверждает тот факт, что животные, которые не воспитываются самкой, способны самостоятельно обучаться не только охотничьим навыкам, но и социальному поведению», - комментирует Сергей Арамилев, генеральный директор Центра «Амурский тигр».

Напомним, тигрица из Лазо была возвращена в дикую природу весной 2018 года вместе с тигром Сайханом в среднем течении реки Биджан (ЕАО) в рамках программы реинтродукции тигра на границе исторического ареала. Путь этих тигров к свободе был непростым: волей судьбы они с разницей в месяц попали в Центр реабилитации тигров и других редких животных в Приморье ещё тигрятами.

Тигрица из Лазо в декабре 2016 года осталась без опеки матери и могла погибнуть, если бы на помощь вовремя не подоспели сотрудники оперативной группы охотничьего надзора и ФГБУ «Объединенная дирекция Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра», которые спасли юную хищницу и передали в реабилитационный центр. Сайхан попал в центр реабилитации в январе 2017 года с огнестрельным ранением на грани жизни и смерти. Несколько месяцев за жизнь раненого тигренка сражались ветеринары, и победили, сохранив Сайхану не только жизнь, но и шансы вернуться в дикую природу.

После нескольких месяцев лечения и карантина тигрята были выпущены в один просторный вольер. Несмотря на то, что юные хищники из разных семей, они невероятно быстро нашли общий язык, и больше года вместе готовились к возвращению в тайгу при поддержке Центра «Амурский тигр». Выпуск состоялся 19 мая 2018 года и впервые был осуществлен «мягким способом»: тигрята отправились на волю не сразу по приезду в район выпуска, а после двухнедельной адаптации в специально возведённом в лесу временном вольере.

Отметим, что в настоящее время группировка тигров в ЕАО по оценкам специалистов насчитывает от 13 до 15 особей. Стабильное увеличение численности тигров в ЕАО стало возможным благодаря периодическим выпускам в области реинтродуцированных особей для создания устойчивой группировки на границе исторического ареала. В разные годы в области только при поддержке Центра «Амурский тигр» были выпущены 3 особи амурского тигра: Филиппа и тигрица из Лазо, а также тигр Сайхан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]