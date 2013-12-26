Краевед из Уссурийска победил во Всероссийском конкурсе
Руководитель дополнительных образовательных программ Уссурийского суворовского военного училища Александр Мезенцев занял первое место во Всероссийском конкурсе краеведов, работающих с молодежью, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу уссурийской администрации.
Награждение состоялось в Москве, 1 ноября. В Доме Российского исторического общества пять краеведов из пяти регионов нашей страны получили заслуженные награды. Вручая дипломы победителям, Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал деятельность краеведов чрезвычайно важной. «Краеведение и люди, которые работают в этой сфере, формируют особые чувства по отношению к малой родине, взращивают любовь к своему родному краю», – отметил он.
Конкурс направлен на повышение интереса к истории у молодого поколения, сохранение историко-культурного наследия российских регионов, вовлечение молодёжи в проведение исторических исследований, поисковую деятельность в своих регионах.
Экспертную оценку осуществляло жюри конкурса, которое рассматривало заявки с учётом следующих критериев: обоснованность, полнота, достоверность информационных источников, свидетельствующих о деятельности конкурсанта, упоминание об участниках конкурса в материалах СМИ, наличие рекомендательных писем, а также содержание и творческая подача самопрезентации.
Помимо дипломов, победители и лауреаты конкурса получили денежные премии.
Отметим, конкурс среди краеведов, которые реализуют проекты, направленные на воспитание и просвещение молодёжи, популяризацию истории своей малой родины в молодёжной среде, проводился в этом году впервые. Состязание проходило с 15 апреля по 27 июня 2019 года. В качестве пилотных были выбраны пять регионов, в которых наиболее активно работают местные отделения Российского исторического общества: Приморье, Алтайский край, Челябинская, Тверская и Ленинградская области.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
24.02.2017 Приморские девушки могут принять участие во всероссийском конкурсе
-
25.12.2014 Два лидера из Приморья взяли призовые места на Всероссийском конкурсе
-
07.12.2014 В Приморье стартовал Всероссийский конкурс молодежных проектов
-
10.05.2014 Суворов признан лучшим полководцем в истории России
-
27.03.2014 На Всероссийском конкурсе рисунков «Мои родители работают в полиции» приморский школьник занял второе место
-
26.12.2013 Семь проектов приморской молодежи стали лауреатами всероссийского конкурса
Добавить комментарий