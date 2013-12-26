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Краевед из Уссурийска победил во Всероссийском конкурсе

Краевед из Уссурийска победил во Всероссийском конкурсе

Фото: adm-ussuriisk.ru

Руководитель дополнительных образовательных программ Уссурийского суворовского военного училища Александр Мезенцев занял первое место во Всероссийском конкурсе краеведов, работающих с  молодежью, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу уссурийской администрации.

Награждение состоялось в Москве, 1 ноября. В Доме Российского исторического общества пять краеведов из пяти регионов нашей страны получили заслуженные награды. Вручая дипломы победителям, Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин назвал деятельность краеведов чрезвычайно важной. «Краеведение и люди, которые работают в этой сфере, формируют особые чувства по отношению к малой родине, взращивают любовь к своему родному краю», – отметил он.

 Конкурс направлен на повышение интереса к истории у молодого поколения, сохранение историко-культурного наследия российских регионов, вовлечение молодёжи в проведение исторических исследований, поисковую деятельность в своих регионах.

 Экспертную оценку осуществляло жюри конкурса, которое рассматривало заявки с учётом следующих критериев: обоснованность, полнота, достоверность информационных источников, свидетельствующих о деятельности конкурсанта, упоминание об участниках конкурса в материалах СМИ, наличие рекомендательных писем, а также содержание и творческая подача самопрезентации.

 Помимо дипломов, победители и лауреаты конкурса получили денежные премии.

 Отметим, конкурс среди краеведов, которые реализуют проекты, направленные на воспитание и просвещение молодёжи, популяризацию истории своей малой родины в молодёжной среде, проводился в этом году впервые. Состязание проходило  с 15 апреля по 27 июня 2019 года. В качестве пилотных были выбраны пять регионов, в которых наиболее активно работают местные отделения Российского исторического общества: Приморье, Алтайский край, Челябинская, Тверская и Ленинградская области.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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