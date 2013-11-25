Жуткий гололед парализовал дороги Приморья

Осадки и похолодание вызвали образование сильного гололеда в центральных и западных районах Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети.

Появились фотографии и видео первых жертв гололеда и того, что происходит на дорогах края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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