Жуткий гололед парализовал дороги Приморья
Осадки и похолодание вызвали образование сильного гололеда в центральных и западных районах Приморья, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на соцсети.
Появились фотографии и видео первых жертв гололеда и того, что происходит на дорогах края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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