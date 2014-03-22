Из-за гололеда во Владивостоке и пригороде произошли десятки ДТП

Несколько десятков автомобилей были повреждены за прошедшие сутки в результате различных ДТП, которые случились из-за гололеда. Дороги во Владивостоке и пригороде начали леденеть накануне около 16.00, хуже всего пришлось участку от Садгорода до стелы на въезде во Владивосток.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, трасса А-370, как и в прошлый снегопад, не была ни почищена, ни пролита. Дорога от Владивостока до Углового и обратно очень скользкая. Десяток аварий произошли только здесь, пишет dps.control. Хуже всего было в районе стелы на въезде во Владивосток – там насчитали около 20 поврежденных машин, в том числе и пассажирский автобус. Невозможно было ни повернуть, ни развернуться – наглядно демонстрирует видео паблика dps__vl.

Между Океанской и Спутником в сторону Артема Land Cruiser столкнулся с грузовиком Kia Bongo.

Недалеко от «Леруа Мерлен» водитель Mazda Axela не справился с управлением. Машину развернуло против движения, пишет «Автопатруль».

На Шевченко Toyota Mark II не справилась с управлением и улетела на газон, сообщает dpscontrol125rus.

На улице Олега Кошевого самосвал не смог тронуться на светофоре под виадуком, откатился назад и собрал несколько автомобилей, пишет dps_vl25.

Вечером развернуло КамАЗ городских служб, сообщает dk125_vl. Там же седан врезался в джип Mitsubishi.

Заледенели железнодорожный переезд на Океанской и подъем на трассу, а на самом верху стояла фура, которая не могла тронуться, пишет dpscontrol125rus. На Успенского дорога – зеркало.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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