Из-за гололеда во Владивостоке и пригороде произошли десятки ДТП
Несколько десятков автомобилей были повреждены за прошедшие сутки в результате различных ДТП, которые случились из-за гололеда. Дороги во Владивостоке и пригороде начали леденеть накануне около 16.00, хуже всего пришлось участку от Садгорода до стелы на въезде во Владивосток.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Vl.ru, трасса А-370, как и в прошлый снегопад, не была ни почищена, ни пролита. Дорога от Владивостока до Углового и обратно очень скользкая. Десяток аварий произошли только здесь, пишет dps.control. Хуже всего было в районе стелы на въезде во Владивосток – там насчитали около 20 поврежденных машин, в том числе и пассажирский автобус. Невозможно было ни повернуть, ни развернуться – наглядно демонстрирует видео паблика dps__vl.
Между Океанской и Спутником в сторону Артема Land Cruiser столкнулся с грузовиком Kia Bongo.
Недалеко от «Леруа Мерлен» водитель Mazda Axela не справился с управлением. Машину развернуло против движения, пишет «Автопатруль».
На Шевченко Toyota Mark II не справилась с управлением и улетела на газон, сообщает dpscontrol125rus.
На улице Олега Кошевого самосвал не смог тронуться на светофоре под виадуком, откатился назад и собрал несколько автомобилей, пишет dps_vl25.
Вечером развернуло КамАЗ городских служб, сообщает dk125_vl. Там же седан врезался в джип Mitsubishi.
Заледенели железнодорожный переезд на Океанской и подъем на трассу, а на самом верху стояла фура, которая не могла тронуться, пишет dpscontrol125rus. На Успенского дорога – зеркало.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
18.11.2019 Несколько автомобилей сошли в кювет на выезде из Владивостока
-
31.10.2016 Из-за прошедшего снегопада в Приморье произошло 68 ДТП
-
18.01.2016 Снегопад во Владивостоке привел к нескольким массовым ДТП
-
10.11.2014 В Приморье в ДТП погибли два подростка
-
03.10.2014 Во Владивостоке по дороге в аэропорт в аварию попали 5 человек
-
22.03.2014 В результате ДТП в пригороде Артема погибло трое человек
Добавить комментарий