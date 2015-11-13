Предприниматель из Находки загрязнял воздух города
В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило коллективное обращение жителей улиц Шевченко, Михайловская, Партизанская и Горная. Граждане сообщали о том, что в ночное время суток в микрорайоне стоит невыносимая гарь и смог от продуктов горения, нанося вред здоровью граждан и экологической обстановке в городе.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданина, занимавшегося поджогом покрышек.
52-летний житель поселка Дунай самовольно использовал пустующее здание под бокс для ремонта автомобилей. По ночам мужчина пытался обогреть неприспособленное помещение, сжигая старые автомобильные шины.
В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по статьям 19.1 (Самоуправство) и части 1 статьи 14.1 (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации). Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в мировой суд.
Кроме того, материалы по признакам правонарушения, предусмотренным частью 1 статьи 8.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Нарушение правил охраны атмосферного воздуха, выброс вредных веществ), направлены для рассмотрения в административную комиссию Находкинского городского округа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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