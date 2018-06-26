Во Владивостоке похолодало, а энергетики отключают дома от тепла из-за ремонтных работ

Энергетики Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») уведомляют жителей Владивостока о том, что в связи с неотложными работами на теплосетях потребители, проживающие по следующим адресам, будут ограничены от теплоснабжения 8 ноября с 9.00 до 17.00 часов:

100-летия Владивостока: 12в, 14, 18, 18а, 20, 20а;

Волховская: 2, 4, 5, 10, 22, 26а, 27, 29, 31;

Вострецова: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 10, 10б, 10в, 11, 12, 13, 15, 15а, 19;

Днепровская: 2, 7, 7у, 8, 9, 13, 14, 16, 18, 22, 22а, 22у, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 51, 55;

Днепровский: 1, 2, 3а, 4, 5, 5/1, 7;

Ильичева: 4, 6, 8, 10, 11а, 12;

Камская: 5, 5а;

Камский: 6, 6/2;

Корнилова: 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14;

Невская: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 12, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 18, 20, 20а, 22, 24, 33, 38, 41; Печорская: 10, 12;

Южно-Уральская: 18, 20, 21, 22, 24, 25/10, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Стоит отметить, что сегодня во Владивостоке сильно похолодало. Ветер северо-западный сильный. Ночью температура воздуха опустилась ниже нулевых значений. Днем - воздух прогреется, но немного, не выше +3°C. Завтра в краевом центре также ожидается холодная погода, температура воздуха от -1 градуса ночью до +6 - днем. При умеренном ветре с порывами до 16 метров в секунду.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]