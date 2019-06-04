Новости Общество
Сегодня, 19:54

Часть жителей Владивостока временно останется без горячего водоснабжения

Часть жителей Владивостока временно останется без горячего водоснабжения

Энергетики Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») уведомляют жителей Владивостока о том, что в связи с неотложными работами на оборудовании Владивостокской ТЭЦ-2 в рамках подготовки к гидравлическим испытаниям у потребителей, проживающих по следующим адресам, будет временно ограничено горячее водоснабжение с 7 по 9 мая:

Брестский: 1б;

Нейбута: 4, 6, 8, 135, 137, 139, 141;

Фадеева: 67, 68.

Энергетики отмечают, что работы выполняются с соблюдением всех установленных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Популярное в сети
Загрузка...

Ранее по теме