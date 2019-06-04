Сегодня, 19:54
Часть жителей Владивостока временно останется без горячего водоснабжения
Энергетики Приморских тепловых сетей (филиал «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания») уведомляют жителей Владивостока о том, что в связи с неотложными работами на оборудовании Владивостокской ТЭЦ-2 в рамках подготовки к гидравлическим испытаниям у потребителей, проживающих по следующим адресам, будет временно ограничено горячее водоснабжение с 7 по 9 мая:
Брестский: 1б;
Нейбута: 4, 6, 8, 135, 137, 139, 141;
Фадеева: 67, 68.
Энергетики отмечают, что работы выполняются с соблюдением всех установленных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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