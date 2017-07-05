Гости из столицы. Сегодня во Владивостоке стартовал семинар для музейных специалистов. Его организовали представители Третьяковской галереи.

«Сегодня здесь в музее Арсеньева специалисты со всего Дальнего Востока. И все они хотят получить новые знания. Поделиться опытом и поговорить о том, как создать художественную выставку. Двери закрыты, а это, значит, что семинар уже начался».

Рассмотреть выставку как единое целое - от картин художников до аудио-сопровождения и зрительского восприятия. Это главная идея семинара. Организатор Лара Котрелёва в Третьяковской галереи работает 8 лет, сейчас она директор филиала во Владивостоке. К слову, и наша коллега, по специальности — журналист. Но также освоила профессию искусствоведа. И в итоге увлечённость культурой взяла вверх.

Лара Котрелева, директор филиала Третьяковской галереи во Владивостоке: «Идея подумать о выставке, как о целом, очень интересная, потому что сейчас люди меняются, посетители меняются, и люди ждут от выставки не только каких-то новых знаний, но в большей степени и впечатлений, какую-то историю, чтобы её можно было бы рассказать детям, обсудить с друзьями».

Эти люди определяют художественную жизнь в регионе. Музейные специалисты приехали из Приморья, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Поговорить о будущем музеев. Первая тема семинара - кураторская идея. Участники обсуждают , как реализовать собственную задумку на выставке, воплотить это дизайнерски и донести главную мысль до зрителя.

Надежда Сухарева, участник семинара «Целая выставка»: «Это очень интересно посмотреть , как сегодня работают с навигацией, с разной аудиторией, как сегодня формируется выставочное пространство, это полезно и очень интересно».

Какими средствами музей может говорить с самой широкой аудиторией - от профессионалов и любителей до детей и взрослых. Вторая важная тема. На площадке общаются на равных. Самое главное — понять друг друга и, не стесняясь, задать волнующие вопросы.

Сергей Фофанов, научный сотрудник отдела новейших течений Государственной Третьяковской галереи: «Мы здесь в гостях, я думаю то, что люди должны между собой общаться, как мы это назвали — налаживание горизонтальных связей, не то, что кто-то кого-то должен учить, а именно обмениваться знаниями, и здесь есть возможность, познакомиться с коллегами из Приморья, мы очень этому рады».

Сейчас в Приморье создают масштабный культурный центр — на площадке Фуникулёра во Владивостоке и острове Русский . Он объединит работу ведущих музеев страны, в числе которых - Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж. Также появятся новые пространства Мариинского театра, Московской академии хореографии. Культурно-образовательный и музейный комплекс в дальневосточной столице планируют открыть не позже 2024.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]