Столица Дальнего Востока в лидерах по изучению китайского языка

Владивосток занимает первое место в России по изучению китайского языка. Об этом на рабочей встрече в администрации дальневосточной столицы сообщил генеральный консул Китайской Народной Республики (КНР) во Владивостоке Янь Вэньбинь. Вопросы развития образования с представителями Китая обсудила первый заместитель главы Владивостока Ольга Козерацкая, курирующая вопросы образования и международного сотрудничества.

Участие во встрече приняли начальник управления международных отношений Виталий Ерёменко, начальник отдела общего образования управления по работе с муниципальными учреждениями образования Людмила Крупина. В состав иностранной делегации также вошёл консул по образованию Генерального консульства КНР во Владивостоке Цзян Чжунлян.

Ольга Козерацкая в своём приветственном слове отметила высокий интерес к изучению китайского языка среди школьников города.

«В ведущих школах Владивостока, которые входят в топ лучших школ страны, изучают именно китайский язык. И многие родители выбирают именно школы с изучением китайского языка для своих детей. И мы готовы приложить все усилия, чтобы развивать и углублять сотрудничество в образовательной сфере», – подчеркнула заместитель главы.

Представители Генерального консульства КНР в свою очередь рассказали, что сегодня Владивосток обгоняет по количеству жителей, изучающих китайский язык, даже две столицы – Москву и Санкт-Петербург. Именно поэтому для правительства Китая так важно развивать отношение со столицей Дальневосточного Федерального округа в этом направлении.

«Мы готовы открыть на базе одной из школ Владивостока класс китайского языка от института Конфуция. С нашей стороны будет оказана максимальная поддержка этому проекту. В частности, класс будет полностью обеспечен оборудованием, методическими материалами, преподаватели смогут проходить курсы подготовки в Китае, а также будет направлен педагог-носитель языка», - выступил с предложением господин Янь Вэньбинь.

Стороны подчеркнули, что основой для такого сотрудничества может стать подписание меморандума о сотрудничестве между администрацией Владивостока и штабом Института Конфуция в Пекине. Также в ходе встречи были намечены такие направления дальнейшего сотрудничества, как взаимный обмен для проведения языковых олимпиад среди школьников обеих стран, а также развития каникулярных образовательных программ для детей.

Для справки

Глобальная сеть Институтов Конфуция – сеть китайских культурно-образовательных центров, создаваемых Китайским государственным комитетом по распространению китайского языка за рубежом совместно с зарубежными ведущими вузами. Во Владивостоке Институт Конфуция работает на базе Дальневосточного Федерального университета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]