Миллион тонн зараженной воды с «Фукусимы» могут слить в Тихий океан. Такую возможность сегодня рассматривают в Японии. Подобное обращение с наследием аварии на АЭС, произошедшей в 2011-м, мировое сообщество считает недопустимым. Какие технологии очистки радиоактивных отходов предлагают использовать дальневосточные ученые?

Тысячи брошенных домов, разрушения, радиационный фон в сотни раз превышает норму. После сильнейшего в истории Японии землетрясения, АЭС «Фукусима-1» для экологии - бомба замедленного действия. Расплавленное ядерное топливо по-прежнему внутри реакторов. Вода для их охлаждения копится вот уже 8 лет.

Елена Штылина, корреспондент: «Тысячекубовые емкости, в которых хранится зараженная радиацией вода, видно даже со спутника. На площади, где стоят резервуары, можно разместить 30 футбольных полей. Вторичные твердые радиоактивные отходы также хранятся на территории станции «Фукусима» прямо под открытым небом».

На охлаждение реакторов, которые японцы до сих пор не могут законсервировать, каждый день уходит 150 тонн жидкости. Так что место в хранилищах для "ядерной воды" скоро закончится и возможно, её придётся сливать в океан. Такой вариант утилизации предлагает министр по охране окружающей среды Японии.

Ёсиаки Харада, министр Японии по охране окружающей среды: «Я не думаю, что есть иной выход, как сливать разбавленную радиоактивную воду в Тихий океан».

Говорят, мировой океан большой и загрязненная вода в нем быстро растворится. С таким мнением категорически не согласны ближайшие соседи.А ученые Дальнего Востока России уверены: тяжелой ситуации можно было избежать. Специалисты ДВО РАН не раз предлагали Японии свой опыт переработки ЖРО. Созданные дальневосточниками высокоселективные сорбенты с 2011 года применяют в Приморье при утилизации атомных подводных лодок.

Валентин Сергиенко, академик, вице-президент РАН, председатель ДВО РАН: «Мы предлагали использовать наш опыт и наши наработки, а для этого нужно было создать производство сорбентов нами разработанных. Мы предлагали создать это в Японии. Мы готовы были передать им ноу-хау, передать все, что мы знаем об этом способе. Но был отказ».

Для решения проблем на «Фукусиме» японцы выбрали американскую технологию, основанную на принципе соосаждение и этот путь привел в тупик. Что делать дальше с наследием катастрофы, Японии придется решить в ближайшее время.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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