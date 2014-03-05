Приморцам сделают «Прививку от равнодушия»





Акция «Прививка от равнодушия» во Владивостоке началась с выставки «Каждый человек — особенный, все люди — равные», в которую вошло более 100 фоторабот, выставленных в кинотеатре «Океан», — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на агентство социальной информации.

Акция «Прививка от равнодушия» проходит во Владивостоке уже третий год. В прошлом году она была отмечена среди лучших гражданских инициатив региона.

Фотовыставка в фойе кинотеатра «Океан» во Владивостоке будет работать до 28 ноября. Героями фотографий стали люди с ограниченными возможностями здоровья.

В 2019 году в выставке участвуют несколько общественных организаций, сопровождающих людей и детей с инвалидностью. Среди них —благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями «Сохрани жизнь», автономная некоммерческая организация «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело», благотворительный фонд помощи детям «Владмама», объединивший семьи Приморского края, воспитывающие детей с синдромом Дауна.

«Для каждого из наших подопечных важно, чтобы в них видели личность, а не инвалида. Такие фотовыставки – это встряска для обычных людей, занятых повседневными делами. Крайне важно выйти за пределы круга собственных проблем, хотя бы иногда оказаться рядом с другими людьми и не отвести от них взгляд, а разделить день, событие, радость», — рассказал АСИ Геннадий Антропов, руководитель АНО «Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело».

В рамках акции во Владивостоке пройдут кинопоказы, инклюзивные концерты и экскурсии, подробнее о мероприятиях можно узнать на страничке акции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]