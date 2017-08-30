Акула древнейшего вида из Приморского океанариума впервые в мире станет мамой в неволе
Зебровидная бычья акула начала нереститься в Приморском океанариуме. Это второй в истории случай нереста в неволе. На этот раз акула может принести потомство, так как самцы достигли половой зрелости, — рассказали «Вестям: Приморье» в Океанариуме.
Нерестовый период длится около двух месяцев, через каждые 8-12 дней самка откладывает по два яйца.
«Это второй зафиксированный в мире случай нереста зебровидной бычьей акулы в неволе, и оба случая зарегистрированы у нас в океанариуме, — подчеркнул начальник отдела содержания гидробионтов тропических морей Михаил Стрельцов. — В прошлом году эта же самка отложила 16 яиц. Вся кладка оказалась неоплодотворённой, так как самцы, живущие у нас, были ещё не половозрелы. Оплодотворены или нет яйца, полученные сейчас, можно будет сказать только по прошествии нескольких месяцев. Эти акулы никогда не разводились в неволе, и любая полученная нами информация бесценна, в дальнейшем она позволит создать полную картину размножения этого древнего хищника».
Зебровидные бычьи акулы относятся к яйцекладущим видам. У них внутреннее оплодотворение. По мере развития формируется яйцо, покрытое роговой оболочкой, имеющее крюкообразные выросты и жгутики, эти природные инструменты впоследствии защищают эмбрион от обезвоживания, механического повреждения и позволяют яйцу закрепляться на подводных скалах или водорослях.
В океанариуме самка зебровидной акулы выбирает для кладки исключительно ночное время, когда в экспозициях остается только дежурное освещение. О начале родовой деятельности свидетельствует появление длинных жгутиков, а затем и «рожек» яйца, 5-6 часов самка находится в беспрерывном движении, часто и глубоко дышит, у неё происходит сокращение мышц, сравнимое со схватками.
Самец активизируется непосредственно во время откладывания яйцевых капсул и проявляет к ним самый живой интерес. Согласно наблюдениям биологов, между появлением первого и второго яйца проходит около часа, их практически сразу помещают в специальный садок, который находится в том же аквариуме.
Отметим, что зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых акул, представители которого являются самыми древними из ныне живущих на Земле. Эти совершенные существа появились около 242 миллионов лет назад и со времен динозавров практически не изменились.
Иногда после шторма на берег моря выносит яйца акул и скатов. Люди издавна называют их кошельками русалок. Считается, что владелец «кошелька русалки» обязательно найдет клад под водой.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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