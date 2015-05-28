«Нагребли» бронзу: владивостокские спортсмены вернулись с Кубка мира с победой
Российские спортсмены успешно выступили на I Кубке мира по гребле на лодках «дракон», который прошел в китайском городе Нинбо с 1 по 4 ноября, — передают «Вести: Приморье» по информации департамента физкультуры и спорта ПК.
В соревнованиях принимали участие 34 команды из 29 стран. По итогам гребной регаты в активе национальной команды одна серебряная и две бронзовые медали.
В состав сборной России вошли гребцы из Приморского края, Тверской области, Башкирии и других регионов, где гребля на «драконах» развивается наиболее активно. Женский экипаж, полностью состоящий из владивостокских спортсменок, завоевал бронзовые медали в 20-местной лодке на дистанции 200 метров.
Примечательно, что именно Приморье более 20 лет назад стало родоначальником развития в России этого вида гребли, пришедшего из Китая. Сегодня гребля на «драконах» - популярный массовый вид спорта в стране, в котором российские спортсмены неоднократно добивались успеха на самом высоком международном уровне.
Также на Кубке мира в Нинбо «бронзу» России принес мужской 20-местный экипаж на дистанции 500 метров и «серебро» на дистанции 200 метров.
Отметим, Кубок мира по гребле на лодках «дракон» Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) провела впервые. Кроме того, впервые в программе соревнований подобного ранга были проведены гонки в «восьмерках» - экипажах, включающих восемь гребцов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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