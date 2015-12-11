Обрекла на смерть: врачу из Дальнереченска дали 2 года за неправильный диагноз





Терапевт из Дальнереченска обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Выставив неправильный диагноз, врач обрекла пациента на смерть, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на краевую прокуратуру.

Дальнереченским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении врача городской больницы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

Как установлено в судебном заседании, в декабре 2016 года к терапевту стационарного отделения КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» обратился житель г. Дальнереченска с жалобами на слабость, тошноту, быструю утомляемость, головокружение, снижение аппетита и увеличение живота.

Врачом медучреждения по результатам медицинского осмотра, на основании результатов обследования больного на амбулаторном этапе лечения был выставлен диагноз «цирроз печени, асцит», назначено лечение в соответствии с выставленным диагнозом.

В ходе выполнения своих профессиональных обязанностей врач, действуя небрежно, не проявив должной настороженности, провела осмотр больного и назначила обследование не в полном объеме, не вызвав на консультацию хирурга и инфекциониста, что было необходимо по тяжести состояния пациента, и в дальнейшем не оставила под его наблюдение дежурного врача, что не позволило в последующем оказать ему необходимую медицинскую помощь.

В связи с дефектами оказания медицинской помощи на 5-е сутки после госпитализации в реанимационном отделении медучреждения в результате разлитого гнойно-фибринозного перитонита, вызванного разрывом тонкой кишки, наступила смерть пациента.

Подсудимая вину в предъявленном ей обвинении не признала.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении указанного преступления и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года, освободив от наказания в связи с истечением срока давности.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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