Врачу акушеру-гинекологу в Приморье вынесли приговор за смерть новорожденного

В Хасанском районе вынесен приговор о неосторожном причинении смерти новорожденному ребенку в местной больнице, сообщают «Вести:Приморье».

Хасанским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении акушера-гинеколога, которая признана виновной причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как установлено в судебном заседании, в сентябре 2018 г. в акушерское отделение КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» поступила роженица.

В ходе подготовки к родам фигурантка, проигнорировав имеющуюся в истории пациентки рекомендацию о скорости введения препарата «Окситоцин», а также в нарушение ряда нормативных актов и клинических рекомендаций она организовала крайне высокую скорость внутривенного введения пациентке указанного препарата. При этом не велся мониторинг сердечных ритмов плода.

В результате небрежности врача акушера-гинеколога при выполнении своих профессиональных обязанностей наступила смерть новорожденного ребенка.

Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на тот же срок.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждалось первым заместителем прокурора Приморского края, отметили в пресс-службе прокуратуры ПК.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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