Врачу акушеру-гинекологу в Приморье вынесли приговор за смерть новорожденного
В Хасанском районе вынесен приговор о неосторожном причинении смерти новорожденному ребенку в местной больнице, сообщают «Вести:Приморье».
Хасанским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении акушера-гинеколога, которая признана виновной причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.
Как установлено в судебном заседании, в сентябре 2018 г. в акушерское отделение КГБУЗ «Хасанская ЦРБ» поступила роженица.
В ходе подготовки к родам фигурантка, проигнорировав имеющуюся в истории пациентки рекомендацию о скорости введения препарата «Окситоцин», а также в нарушение ряда нормативных актов и клинических рекомендаций она организовала крайне высокую скорость внутривенного введения пациентке указанного препарата. При этом не велся мониторинг сердечных ритмов плода.
В результате небрежности врача акушера-гинеколога при выполнении своих профессиональных обязанностей наступила смерть новорожденного ребенка.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на тот же срок.
Обвинительное заключение по уголовному делу утверждалось первым заместителем прокурора Приморского края, отметили в пресс-службе прокуратуры ПК.
Приговор не вступил в законную силу.
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