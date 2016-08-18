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Мошенник из Владивостока «нагрел» жителя Заполярья на 1 млн рублей

Мошенник из Владивостока «нагрел» жителя Заполярья на 1 млн рублей

Фото: vmnews.ru


В Полярных Зорях жертвой мошенника стал местный житель. Заказав в Приморье автомобиль и оплатив покупку, северянин остался и без денег, и без иномарки, — сообщает издание «Вечерний Мурманск», передают «Вести: Приморье».

 От знакомых мужчина узнал о человеке, который занимается перегоном и продажей автомобилей из приграничных к России государств. Умельцем оказался житель Владивостока.

Северянин связался с продавцом по телефону и заказал автомобиль стоимостью 1 миллион 150 тысяч рублей. Деньги житель Заполярья перевел на указанный продавцом банковский счет. Дело было в июне этого года, однако машины 30-летний мужчина так и не дождался, зато сообразил, что его надули и пошел в полицию. Там возбудили уголовное дело и установили, что телефон, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Приморском крае.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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