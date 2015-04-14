Тяжелая победа с большой разницей: «Спартак-Приморье» обыграл «МБА»

«Спартак-Приморье» одержал победу со счетом 86:68 над московской МБА в домашнем матче Суперлиги. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Александр Щербенев, на счету которого 16 очков.

Перед игрой стало ясно, что хозяевам придется играть без основного центрового Алексея Курцевича, поэтому в «старте» вышел Сергей Торопов, сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу "Спартак-Приморье". Оперативное перестраивание состава повлияло еще и на ранний выход Геннадия Денисова, который свои очки набрал уже в первой четвери. А в конце третьей – за «Спартак» дебютировал Денис Величкин, перешедший в нашу команду вместе с Щербеневым в результате обмена с «Локо» Григория Мотовилова. Щербенев, кстати, дебютировал красиво – забил базер в конце третьей четверти.

Что касается хода игры, первая половина проходила в достаточно упорной борьбе, хотя МБА ни разу впереди не была. А начиная с середины второй четверти «Спартак-Приморье» завладел двузначным преимуществом и его уже не отдавал.

В конце третьей четверти меньше, чем за минуту тренер гостей Александр Афанасьев получил два фола и остаток матча провел в раздевалке. Гости сплотились, показали, что будут играть за себя и за того парня и даже забили три «трешки» подряд, сократив отставание до 11 очков в начале заключительной десятиминутки. Играть оставалось не так много, пара бросков с игры и отличная реализация штрафны помогла вернуть комфортную разницу, и «Спартак» не спешил в нападении. Не спешил настолько, что три раза даже не уложился в 24 секунды. Но на итог это не повлияло. Несмотря на тяжелую игру и концовку, разница в счете более чем уверенная – «+18».

«Очередная тяжелая победа. Отрезками мы смотрелись хорошо, а отрезками, если честно, ужасно. Очень тяжело было понять, что происходит на площадке. Но спасибо ребятам за то, что дотерпели. К самоотдаче вопросов нет, были вопросы к качеству игры. И в этом надо нам добавлять. А перед болельщиками надо извиниться за такую игру. Цифры на табло говорят о нашей уверенной победе, однако баскетбол мы сегодня показали не самого высокого качества. Но победа – есть победа. Будем работать еще усерднее», - рассказал Максим Учайкин, главный тренер БК «Спартак-Приморье».

Следующие матчи «Спартак-Приморье» проведет на выезде в Сургуте и Новосибирске. Игра с «Университетом» состоится 16 ноября, а с «Новосибирском» - 19 ноября.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]