Приморцам необходимо оплатить налоги до 2 декабря
Жители края могут оплатить налоги в наличной форме, по интернету и через специальное мобильное приложение, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как отметили специалисты УФНС России по Приморскому краю, с этого года отдельные квитанции для оплаты физлицами налоговых начислений не формируются.
«Учитывая, что 1 декабря приходится на воскресенье, уплатить имущественные налоги за 2018 год необходимо не позднее 2 декабря 2019 года», – подчеркнули они.
Оплату можно произвести как в наличной, так и в безналичной форме через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика», расположенный на сайте ФНС России. А также с помощью мобильного приложения «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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