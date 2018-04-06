Приморцам необходимо оплатить налоги до 2 декабря

Жители края могут оплатить налоги в наличной форме, по интернету и через специальное мобильное приложение, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как отметили специалисты УФНС России по Приморскому краю, с этого года отдельные квитанции для оплаты физлицами налоговых начислений не формируются.

«Учитывая, что 1 декабря приходится на воскресенье, уплатить имущественные налоги за 2018 год необходимо не позднее 2 декабря 2019 года», – подчеркнули они.

Оплату можно произвести как в наличной, так и в безналичной форме через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика», расположенный на сайте ФНС России. А также с помощью мобильного приложения «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]