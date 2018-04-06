Шанс был: многие его проигнорировали

Срок для своевременной оплаты физлицами налоговых уведомлений за 2018 год истекает 2 декабря.

Помимо имущественных налогов (земельного, транспортного и налога на имущество) в уведомлении также может быть указан налог на доходы физических лиц, который не удержал налоговый агент и о чем сообщил в налоговый орган, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

Если налогоплательщик не заплатит налоги, указанные в налоговом уведомлении, вовремя, то уже со следующего дня (с 3 декабря 2019 года) задолженность будет расти каждый день за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган сначала направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, тогда налоговый орган обратится в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры, например, заблокировать банковский счет должника, арестовать его имущество или ограничить ему выезд за границу.

Отметим, уплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати налоги» или в «Личном кабинете налогоплательщика». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Уплатить налоги также можно в банке, в кассах местных администраций, на почте или в уполномоченном МФЦ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]