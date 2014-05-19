Иностранец пытался дать взятку, чтобы получить положительную оценку построенной гостиницы во Владивостоке
Уссурийский районный суд вынесен приговор иностранному гражданину, который признан виновным в даче взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере. Об этом сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
В декабре 2017 года фигурант через посредника решил дать взятку не осведомленному о его преступных намерениях руководителю Инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края.
Зная о самовольном характере постройки, за денежное вознаграждение он предполагал получить положительное заключение о соответствии построенного им объекта капитального строительства (гостиницы в г. Владивостоке) требованиям установленных техрегламентов и норм, а также разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Для реализации задуманного он нашел посредника, (действовавшего в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»), которому передал 500 тысяч рублей в качестве первой части взятки в общей сумме 5 млн. рублей.
Дальнейшие преступные действия были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Приморскому краю, которые изъяли переданные денежные средства в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Суд назначил мужчине 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 25 млн. рублей штрафа.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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