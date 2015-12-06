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Сегодня, 11:15
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Умер знаменитый козел Тимур, прославивший Приморье на весь мир

Фото: Приморский сафари-парк

5 ноября в Приморском сафари-парке умер знаменитый козел Тимур, который стал всемирно известен после того, как подружился с тигром Амуром. 

"Мне трудно, но так как я опекун козлика Тимура, сообщаю всем вам, что 05.11.2019 козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи Сафари-парка Олег и Алексей. Я очень благодарна за их помощь. Мои глубокие соболезнования Дмитрию Николаевичу (Мезенцеву - директору Приморского сафари-парка)", - сообщила опекун козлика Тимура Эльвира Головина в социальной сети.

Напомним, Тимура запустили в вольер к амурскому тигру, чтобы он им пообедал, однако, козлик проявил характер, и Амур вопреки всем законам природы не стал есть свою добычу. После этого случая слава о необычной дружбе козла Тимура и тигра Амура облетела буквально весь свет. Люди толпами приезжали в сафари-парк, чтобы посмотреть на удивительно смелого козла.

"Урна с прахом Тимуром будет захоронена с почестями, - сообщила Эльвира Головина. - В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура".

Видео - Приморский сафари-парк


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 4

  • Цыц / Сегодня, 13:51
    № 2  
     

    Памятник не забудьте с рогами поставить, сатанисты ждут...будет мегапопулярное ристалище

    0

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  • MARIN / Сегодня, 11:53
    № 1  
     

    Бред какой -то - козла с почестями хоронить. И Приморье на весь мир совсем не козёл прославил. Кто - то что - то курит,,,

    0

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