Умер знаменитый козел Тимур, прославивший Приморье на весь мир
5 ноября в Приморском сафари-парке умер знаменитый козел Тимур, который стал всемирно известен после того, как подружился с тигром Амуром.
"Мне трудно, но так как я опекун козлика Тимура, сообщаю всем вам, что 05.11.2019 козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях. За его здоровьем следил личный врач Даниил и врачи Сафари-парка Олег и Алексей. Я очень благодарна за их помощь. Мои глубокие соболезнования Дмитрию Николаевичу (Мезенцеву - директору Приморского сафари-парка)", - сообщила опекун козлика Тимура Эльвира Головина в социальной сети.
Напомним, Тимура запустили в вольер к амурскому тигру, чтобы он им пообедал, однако, козлик проявил характер, и Амур вопреки всем законам природы не стал есть свою добычу. После этого случая слава о необычной дружбе козла Тимура и тигра Амура облетела буквально весь свет. Люди толпами приезжали в сафари-парк, чтобы посмотреть на удивительно смелого козла.
"Урна с прахом Тимуром будет захоронена с почестями, - сообщила Эльвира Головина. - В дальнейшем на этом месте будет установлена бронзовая скульптура Тимура".
Видео - Приморский сафари-парк
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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