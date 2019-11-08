Солдат-срочник заработал крупную сумму денег в соцсетях и сбежал из армии

Уроженец города Владивостока, проходивший срочную службу в Вооруженных силах, за два месяца заработал в интернете больше 200 тысяч рублей, о чем регулярно сообщал на своей странице instagram @artem_cap_

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на lifenews_vl, в минувшие выходные Артём самовольно покинул расположение воинской части и в настоящий момент числится в бегах. Известно, что Цапонин А.И. мог покинуть страну по направлению Европы.

Родители призывника от комментариев отказываются, однако на своей странице он не раз выражал благодарность @marina_sitina: “-нереально передать как сильно я обязан ей…”, - говорится в одном из обращений Артема к @marina_sitina. В данный момент все публикации, способные скомпрометировать связи Цапонина А.И и указать на его местоположение удалены со страницы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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