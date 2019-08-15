Владивостокцы жалуются на работу общественного автотранспорта в вечернее время

Владивостокцы не довольны работой общественного автотранспорта во Владивостоке. Помимо удручающего состояния автобусов, горожане недовольны их графиком работы. Ситуация ухудшается в вечерние часы, когда водители решают раньше времени уйти с рейса.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru, горожане рассказывают о совершенно разных маршрутах, а вот проблема у всех одна – дождаться автобуса после 21.00 трудно, а порой и невозможно.

«Стояла на «Молодежной» вечером, ждала 64-й автобус (бухта Тихая – Луговая – Академическая). В итоге мимо меня проехали два 64-х. Они были пустыми и просто пролетали мимо остановки, явно направляясь в автобусный парк. После этого ждать я не стала, вызвала такси», – рассказывает жительница Владивостока Алина.

Немало жалоб поступает на автобусы, идущие из центра города до Зари. «Самый ужасный автобус – № 41 (Семеновская – Чкалова). На конечной остановке «Семеновская» его можно ждать до 40 минут, а вечером – после 20.00 его можно не дождаться вообще», – рассказывает пассажирка Екатерина.

Одни из самых проблемных маршрутов – автобусы до Эгершельда. Автобус № 62 (Маяк – Окатовая – Трудовая) пассажиры в шутку даже прозвали «призраком», потому что увидеть его на остановке можно крайне редко. Хотя, согласно реестру, интервал его движения в будние дни – 9 минут, в выходные – 10 минут. То же самое касается автобуса № 2 (Луговая – Чкалова). По графику, интервал движения в рабочие дни – 11 минут, в выходные – 18 минут, однако зачастую и спустя час его можно не дождаться на остановке, причем не только вечером, но и днем. В итоге складывается ситуация, когда пассажиры вынуждены пользоваться услугами такси.

«После девяти вечера на автобусы даже не рассчитываю, сразу заказываю такси. Потому что мой автобус № 7т (ж/д вокзал – Баляева), который должен ходить до 11 вечера, уже после 9 не дождешься. Если один и придет, то считай – повезло. Цену на проезд подняли, а разобраться с перевозчиками не могут», – сетует горожанин Максим.

Автобусы 85ц и 95 на Суханова, которые идут на БАМ и Снеговую соответственно, после 20.00 можно не ждать. Очень часто в часы пик 95-й приезжает на Суханова, водитель меняет номер и отправляется по другому маршруту. При этом пассажиры в недоумении остаются ждать следующего автобуса.

Согласно постановлению городской администрации, движение большинства автобусов во Владивостоке должно начинаться в 6.00. Некоторые выходят на линию еще раньше: к примеру, № 7т – в 5.38, а № 31 (бухта Тихая – ж/д вокзал) – в 5.10. А вот заканчивать работу абсолютно все автобусы должны в 23.00 и в рабочие, и в выходные дни. Причем за несоблюдение графика работы на маршруте перевозчику грозит штраф в размере 8 тысяч рублей, за повторное нарушение – 15 тысяч рублей. Кроме того, с перевозчиком после подобного нарушения могут расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Напомним, сеть общественного транспорта во Владивостоке планируют оптимизировать в следующем году – сократить число автобусов и маршрутов, а оставшиеся сделать длиннее.

Приближается зима, и пассажирам придется в холод и мороз выстаивать на остановках в ожидании автобусов, которые, при таком раскладе, могут совсем не прийти.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]