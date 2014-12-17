Владивосток посетили сразу три корабля Военно-морских сил Республики Корея

Три военных корабля из Республики Корея зашли во Владивосток сегодня. Азиатских моряков рядом с островом Скрыплева встретил ракетный катер Тихоокеанского флота, после чего гости проследовали к 33-му причалу Корабельной набережной для швартовки. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на vl.ru.

Около 09:00 в заливе Петра Великого на горизонте появились военные корабли Республики Корея. Два танкодесантных корабля «Чхончжабон и «Ильчхульбом» класса Chein Wang Bong и минный заградитель «Нампо» прибыли во Владивосток для укрепления сотрудничества флотов, добрососедства и обмена опытом.

На берегу личный состав приветствовали офицеры штаба Тихоокеанского флота. Во время торжественной церемонии на причале был поднят флаг Республики Корея, сводный оркестр штаба ТОФ сыграл государственные гимны обеих стран, а русские девушки в нарядных платьях угостили корейцев хлебом с солью.

Отмечается, что водоизмещение танкодесантных кораблей класса Chein Wang Bong составляет 4900 тонн, их длина – 126 метров. Они рассчитаны на доставку к месту высадки 300 вооруженных военнослужащих, десантных катеров и танков. В мирное время выполняют задачи по доставке личного состава, оборудования и военной техники.

Максимальное водоизмещение минного заградителя «Нампо», по данным открытых источников, составляет 3300 тонн. Длина корабля – 104 метра. Корабль обладает системами противоминной борьбы, а также расширенными возможностями по поиску подводных лодок. Для поиска субмарин корейцы могут применять противолодочный вертолет, для которого предусмотрено место на корабле.

За время пребывания во Владивостоке военные моряки Южной Кореи примут участие в культурной программе, подготовленной ТОФ в целях укрепления сотрудничества и добрососедских отношений.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]