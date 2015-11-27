Более 30 тысяч фактов неформальной занятости выявили в Приморье

С начала года в Приморском крае выявлено почти 30,3 тысячи фактов неформальной занятости. Практически по всех случаях удалось добиться официального оформления трудовых отношений или регистрации предпринимательской деятельности.

Как сообщают в департаменте труда и социального развития администрации Приморского края, контрольный показатель по выявлению неформальных трудовых отношений уже выполнен на 133%.

Количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств с января составило более 9 тысяч единиц.

Высокие показатели работы по снижению неформальной занятости достигнуты в городах Спасск-Дальний, Арсеньев, Большой Камень, Дальнереченск. Хорошие результаты также в Тернейском, Анучинском, Лазовском, Октябрьском и Кировском районах.

Специалисты напоминают: главный риск неофициального трудоустройства для сотрудника – отсутствие какой-либо защиты перед недобросовестным работодателем, а также социальных гарантий, в том числе оплаты больничных и отпусков.

Организациям, которые выплачивают сотрудникам зарплаты в “конвертах”, также грозит административная, а в некоторых случаях и уголовная ответственность. Помимо прочего, такие организации лишаются возможности принимать участие в государственных программах и рассчитывать на господдержку.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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