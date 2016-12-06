В Уссурийске запустили уникальное производство крышек с ключом для консервных банок





Резидент Свободного порта Владивосток – компания «ФИБ ЕОЕ & Пакажинг» – запустила уникальное производство легкооткрываемой крышки для консервной банки или консервированной продукции в городе Уссурийске, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу Корпорации развития Дальнего Востока.

Инвестор реализовал проект по соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». На данном этапе вложения в производство составляют 62 млн рублей, на предприятии создано 19 рабочих мест.

Уникальность предприятия резидента СПВ заключается в высокой автоматизации производства и скорости выпуска готовой продукции, превышающей возможности многих российских, а также зарубежных цехов, – 500 крышек с ключом в минуту.

«В арендованном помещении мы открыли цех и установили автоматизированную линию иностранного производства. Использование процедуры свободной таможенной зоны позволило нам создать постоянную зону таможенного контроля и сэкономить около 20 млн рублей при ввозе производственного оборудования без пошлины, — сообщает директор АО «ФИБ ЕОЕ & Пакажинг» Пётр Базалий. - На создание компании нас мотивировало наличие льгот для резидентов свободного порта Владивосток, основные - 0% налог на прибыль в течение пяти лет и единый социальный налог в размере 7,6 %».

По его словам, в настоящее время наиболее крупными потребителями легкооткрываемой крышки являются компании «Курильский берег», «Гидрострой», «Преображенская база тралового флота».

Выбор места расположения предприятия обусловлен тем, что Уссурийск находится на узловой станции, соединяющей Транссибирскую магистраль с крупными портами Приморья, имеет транспортное сообщение с иностранными государствами. Кроме того, в Приморском крае имеется три крупных предприятия по изготовлению жестяной тары для консервного производства, а также несколько крупных рыбоконсервных заводов, которые являются потенциальными потребителями продукции предприятия.

Отметим, процедуру свободной таможенной зоны успешно применяют 13 резидентов территорий опережающего развития и 6 резидентов свободного порта Владивосток в Дальневосточном федеральном округе.

На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона более 106,7 млрд рублей, создав 11311 рабочих мест. Количество резидентов СПВ в настоящее время достигло 1596. Общая стоимость реализуемых инвесторами проектов составляет 751,5 млрд рублей, в результате будет создано 75,2 тысячи рабочих мест.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]