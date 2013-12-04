Ветхие дома предлагают ремонтировать за счет жильцов
Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет самих жителей до тех пор, пока здания не перейдут в статус аварийных. Об этом сообщает газета «Известия», — передают «Вести: Приморье».
Издание отмечает, что с этой целью власти создадут специальные подпрограммы капитального ремонта.
Согласно статистике, в России сейчас около 25 млн кв. метров домов, которые попадают в категорию ветхих. Опрошенные газетой эксперты отметили, что если речь идет только о поддерживающем ремонте, то взносы граждан на капитальный ремонт возрастут незначительно. Однако эти траты могут быть бесполезными — ветхие дома продолжат приходить в негодность, поэтому более целесообразным могло бы быть их расселение.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле новое предложение министерства строительства не обсуждали, никаких решений на этот счет со стороны президента также не было.
По планам властей в период до конца 2024 года из аварийных домов переселят 530 тысяч человек. Сейчас они проживают в зданиях общей площадью более 9,5 млн кв. метров. На нужды расселения направят 507 млрд рублей, из них 431 млрд выделит федеральный бюджет. Согласно данным Минстроя, сейчас по стране насчитывается 54,7 тысячи аварийных домов площадью около 16 млн кв. метров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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