"Вопрос жизни" предлагает обсудить с приморцами канадский художник Феликс Кальменсон

В центре современного искусства «Заря» 10 ноября в 17.00 пройдет лекция нового резидента – художника Феликса Кальменсона. Во Владивостоке он продолжит работу над проектом «Вопрос жизни», в котором сочетаются элементы театра, инсталляции, видео и публикации, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на центр.

Художник живет и работает в Торонто (Канада), является бакалавром архитектуры и урбанистики (Университет Торонто). Работает в техниках: инсталляция, видео, фотография, перформанс и саунд-арт.

Его проект «Вопрос жизни» сосредотачивается на двух исторических повествованиях и пытается разобраться с такими понятиями, как национальная и этническая автономия в Советском государстве в период его становления и в послевоенное время. Кроме того, художник покажет ряд тематических короткометражных фильмов.

«Вопрос жизни» включает в себя пьесу, публикацию и серию речей, выступления с которыми прошли в Биробиджане в 2018–2019 годах. Некоторые фрагменты пьесы уже были опубликованы в книге «Биробиджан» под редакцией директора Австрийского культурного форума в Москве Симона Мраза.

В основе пьесы лежат два источника: новелла «Эдения. В городе будущего», написанная Беном Яковом в 1918 году, и материалы «биробиджанского дела» 1949 года, в ходе которого преследовались местные писатели и представители интеллигенции. Главный герой пьесы постоянно перемещается между сценами, изображающими утопию, и сценами, в которых он является жертвой преследований. Понять, какая из этих двух реальностей настоящая, а какая просто видение, он не в состоянии.

Периодически в пьесе будут появляться рассуждения на тему еврейского и идишского национализма и интернационализма в период, начиная с создания Бунда и до появления территориалистов и сионистов. Проект также изучает политические эксперименты, последовавшие за крахом Российской империи, например, существовавшую в Украинской Народной Республике политику предоставлять национальную, этническую и лингвистическую автономию.

Пьеса будет написана на идише и на русском, а также на смеси русского с идишем, вопросы перевода, интерпретации и лингвистической политики будут разрешаться по мере развития пьесы.

По замыслу художника, итоговый спектакль будет сопровождаться коллективным обсуждением, в ходе которого ученые и местные жители смогут поразмышлять об исторических вопросах автономии и о том, как эти вопросы могут отразиться на современных дискуссиях о мультикультурализме, автономии и самоопределении.

Вход на лекцию свободный.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]