Новости Анонс

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Анонс на 10 ноября

10 ноября в 17:00 - ЦСИ «Заря» - лекция канадского художника русского происхождения Феликса Кальменсона о проекте «Вопрос жизни»

10 ноября в 11:00 - МАУ ДО «Дворец спорта «Юность» - Открытое первенство по самбо

10 ноября в 17:00 - Учебно-методический центр Федерации профсоюзов Приморского края - Семинар "Сила терпения - гарантия успеха"

10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие

10 ноября - Всемирный день молодежи

10 ноября - Международный день бухгалтерии (День бухгалтера)

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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