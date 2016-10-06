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В Приморье изменена схема движения на участке федеральной трассы А-370 «Уссури»

В Приморье изменена схема движения на участке федеральной трассы А-370 «Уссури»

На 567-м км федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток, где завершается капитальный ремонт моста через р. Черниговка, изменена схема движения транспорта. "Вести:Приморье" сообщают об этом со ссылкой на пресс-службу ФКУ ДСД «Дальний Восток». 

До 30 ноября 2019 года проезд будет осуществляться в реверсивном режиме, регулируемом светофорами. В связи с уменьшением габарита проезда движение транспорта, ширина которого составляет более 3,5 м, на данный период времени будет запрещено. Ввод ограничений обусловлен технологией производства работ. 

Для обеспечения безопасности движения на участке установлены временные дорожные знаки.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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