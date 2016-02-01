На крупнейшем заводе Уссурийска произошел сильный пожар

На Уссурийском локомотиворемонтном заводе произошел крупный пожар, сообщает "Вести: Приморье". Видео раземещено на популярном городском паблике @mark@_che.

Судя по кадрам, которые оказались в сети, языки пламени в помещении поднимались на высоту до двух метров. Однако площадь возгорания была при этом сравнительно небольшой.

Как сообщил "Вестям: Приморье" источник в УЛРЗ, возгорание произошло в одном из производственных цехов, предположительно из-за нарушения техники безопасности. Сгорело оборудование, обошлось без пострадавших. Комиссии предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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