На крупнейшем заводе Уссурийска произошел сильный пожар
На Уссурийском локомотиворемонтном заводе произошел крупный пожар, сообщает "Вести: Приморье". Видео раземещено на популярном городском паблике @mark@_che.
Судя по кадрам, которые оказались в сети, языки пламени в помещении поднимались на высоту до двух метров. Однако площадь возгорания была при этом сравнительно небольшой.
Как сообщил "Вестям: Приморье" источник в УЛРЗ, возгорание произошло в одном из производственных цехов, предположительно из-за нарушения техники безопасности. Сгорело оборудование, обошлось без пострадавших. Комиссии предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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