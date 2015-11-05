Браконьеры нанесли ущерб государству в 1 млн. рублей во время нереста красной рыбы в Приморье

22-летний браконьер задержан на реке Барабшевка в ходе операции "Путина" в Хасанском районе Приморья. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по Хасанскому районе. У нарушителя была обнаружена рыба лососевых пород, а также орудие лова. Причиненный государству экологический ущерб превысил 16 тысяч рублей. В отношении браконьера возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Как отметили в пресс-службе ОМВД России по Хасанском району, всего с начала нерестового периода на территории национального парка "Земля леопарда" было организовано 78 межведомственных рейдов, в ходе которых выявлен 41 факт незаконной добычи рыбы лососевых пород, уничтожены свыше 1700 метров сетей, являющихся орудием незаконного вылова рыбы. Изъято 420 особей рыбы лососевых пород. Общий ущерб, причиненный охраняемым законом интересам государства, превысил 1 млн рублей. Возбуждены 37 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

На территории национального парка "Земля леопарда" запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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