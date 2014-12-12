«Попали» под статью и на деньги: Силовики проводят спецоперацию в двух районах Приморья

В Приморье в отношении подозреваемых в незаконном вылове кеты в период нереста возбуждены уголовные дела, сообщают «Вести:Приморье».

Жителей Приморского края, уличенных в браконьерстве, привлекают к уголовной ответственности, отметили в пресс-службе МО МВД России «Кавалеровский».

Так, на территории Кавалеровского и Ольгинского районов сотрудниками полиции проведены рейдовых мероприятия, в ходе которых изъято свыше 400 метров сетей, 12 крюков, являющихся орудием незаконного вылова рыбы.

Общее количество незаконно добытой рыбы - 236 особей кеты. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил около 500 тысяч рублей.

По всем выявленным фактам браконьерства проведены ихтиологические исследования. Возбуждены семь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных статьей 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Напомним, в целях пресечения браконьерского промысла в период нереста лососёвых на территории Приморского края проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Путина». Организованы мобильно-поисковые группы, в которые вошли сотрудники службы участковых уполномоченных полиции, отделения экономической безопасности и противодействия коррупции, дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб.

Через средства массовой информации полиция разъясняет, что правонарушителям грозит не только административная, но и уголовная ответственность. За незаконную добычу в местах нереста лососёвых Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность от штрафа в размере до пятисот тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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