Опытный таежник пропал в районе сопки Круглая в Приморье
В Лазовском районе Приморья пропал мужчина 1955 года рождений. Житель поселка Преображение ушел в лес район соки Круглая и не вернулся. Родственники и знакомые вели поиски своими силами, однако безуспешно, после чего обратились за помощью к спасателям.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ФГКУ "ДВРПСО МЧС России", 9 ноября в указанный район прибыла и приступила к работе поисковая группа спасателей Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России. Спасатели обошли все близлежащие хребты, но никого не обнаружили. Всего к поискам привлечены 11 человек и 4 единицы техники.
По имеющейся информации, пропавший – опытный таежник, спасатели надеются, что с ним всё в порядке и скоро его найдут.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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