Спасатели обнаружили тело рыбака, пропавшего в бухте Читувай
17 октября в Находкинский филиал Дальневосточного регионального посиково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение о том, что мужчина 1983 г.р. вышел в море на резиновой лодке в бухте Читувай (Мусатова) и не вернулся. В район поисков прибыла группа Находкинского отряда МЧС в составе 3 человек с плавсредством, подводной видеокамерой и необходимым снаряжением.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю, в ходе поисковых мероприятий спасатели осмотрели более 4 км. прибрежной полосы и 2,5 тыс. кв. м. грунта акватории, пострадавшего обнаружить не удалось. Сегодня, 18 октября, поиски были продолжены. К полудню спасатели обнаружили лодку и тело мужчины в воде.
«Мужчина был без спасательного жилета, видимо, выпал из лодки, пытался доплыть до берега, но не смог, вода очень холодная», - предполагают спасатели.
Вторая поисковая группа Находкинского филиала ДВРПСО МЧС России продолжает работы в бухте Попова, где также пропал рыбак. Вышел в море в лодке и не вернулся.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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