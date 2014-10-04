Дайвер утонул в бухте Спокойная

В бухте Спокойная 19 сентября спасатели выловили тело утонувшего дайвера.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ДВРПСО МЧС России по Приморскому краю, в бухте Спокойная пропал 63-летний дайвер поступило в Находкинский поисково-спасательный отряд накануне.

Для проведения поисковых работ в район происшествия направили группу спасателей Находкинского ПСО в составе 4 человек с 3 комплектами водолазного снаряжения, необходимым оборудованием, одной единицей техники и одним плавсредством. Тело мужчины обнаружили в тот же день. Мертвого дайвера вытащили из воды и передали сотрудникам полиции.

Спасатели-водолазы предполагают, что в данной ситуации подвело не дайверское оборудование, а здоровье человека.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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