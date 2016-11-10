"Народный эксперт" сообщил о мощном снегопаде, надвигающимся на Приморье
11 и 13 ноября в Приморье ожидается ухудшение погоды, собщают "Вести:Приморье" со ссылкой на Маглипогода. При этом народный синоптик считает, что в соцсетях распространяют неточную информацию о сроках мощного снегопада.
В период с ночи и днем 11 ноября на Приморье вышла обширная область низкого давления. При этом западный циклон немного сместиться на север в Хабаровский край и через Приморье снова пройдет только фронт. Много влаги этот циклон и фронт не имеет. Но сегодня в Желтом море произошло зарождения еще одного, более влажного циклона, который на Приморский край не пойдет, но немного напитает проходящий у нас фронт. Поэтому основные осадки 11 ноября ожидаются на юге края.
А вот 13 ноября западный циклон пройдет прямо своим центром через Приморский край. Поэтому основные осадки ожидаются на всей территории и края. Днем пройдут осадки, местами сильные в основном дождь переходящий в снег, на севере и местами в центральных районах будет снег с дождем и местами возможен мокрый снег. При прохождении холодного фронта к вечеру произойдёт резкое понижение температуры воздуха на 5 -10 градусов и резкое усиление ветра. Поэтому за фронтом все начнет замерзать и превращаться в гололед. На перевалах возможно выпадение большого количество снега!
На юге края, в том числе и во Владивостоке основная фаза осадков будет в виде дождя, но к вечеру тоже возможен переход в снег. Температура воздуха в течение дня перед фронтом ожидается: от 0 °С до +10 °С, а после прохождения фронта: -5 °С +3 °С.
Также народный синоптик с Маглипогода прокомментировал слухи о том, что 14 и 15 ноября в Приморье обещают снегопад. "Отвечаю коротко: основное ухудшение погоды ожидается в указанные ранее дни. Остальные вопросы задавайте, тем кто распространяет эти слухи. «Желтую прессу» не обсуждаем здесь!", - написал Руслан Юрковский.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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