В Приморье пропал 18-летний парень

Житель Уссурийска Константин Крушевский, 2001 года рождения, перестал выходить на связь с родственниками с 5 ноября 2019 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск".

Особые приметы: татуировка в виде креста под левым глазом, татуировка "диктует молодежь" на шее спереди, татуировка на левой кисти в виде треугольника.

Предполагается, что парень может находиться в Уссурийске или Находке.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Константина Крушевского, просьба позвонить по номеру: 89638370188.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru