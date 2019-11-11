В Приморье пропал 18-летний парень
Житель Уссурийска Константин Крушевский, 2001 года рождения, перестал выходить на связь с родственниками с 5 ноября 2019 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск".
Особые приметы: татуировка в виде креста под левым глазом, татуировка "диктует молодежь" на шее спереди, татуировка на левой кисти в виде треугольника.
Предполагается, что парень может находиться в Уссурийске или Находке.
Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Константина Крушевского, просьба позвонить по номеру: 89638370188.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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