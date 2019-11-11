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В Приморье пропал 18-летний парень

В Приморье пропал 18-летний парень

Фото: ПРОО "ПримПоиск"

Житель Уссурийска Константин Крушевский, 2001 года рождения, перестал выходить на связь с родственниками с 5 ноября 2019 года, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпоиск".

Особые приметы: татуировка в виде креста под левым глазом, татуировка "диктует молодежь" на шее спереди, татуировка на левой кисти в виде треугольника.

Предполагается, что парень может находиться в Уссурийске или Находке.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Константина Крушевского, просьба позвонить по номеру: 89638370188.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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