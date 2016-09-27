Художников, «молочного короля», приморских писателей и героя-афганца увековечили в названиях улиц Владивостока
Десять новых улиц и два переулка Владивостока получили названия. Такое решение приняла комиссия по городской топонимике. Теперь в краевом центре есть улицы Ежевичная, Первоцветная, Решетникова, Врубеля, Баркасная, Промысловая, Мореходная, Августа Менарда, Балабина, Траулерная, а также переулки Кучерявенко и Матюшина, - рассказали "Вестям: Приморья" в администрации столицы ДВФО.
Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, обращения о наименовании новых улиц и переулков в городе в начале октября рассмотрели на комиссии по городской топонимике. К данным обращениям были приложены схемы их местонахождения. После обсуждения члены комиссии приняли решение удовлетворить просьбы. Затем соответствующее постановление подписал глава города.
Из документа следует, что улица Ежевичная теперь есть в районе ул. Шелковичной в районе Спутника, Первоцветная и Траулерная - в посёлке Трудовое. Улицы Решетникова и Врубеля, названные в честь известных русских художников, – недалеко от улицы Шевченко. Баркасная, Промысловая и Мореходная находятся в районе улиц 3-й Ключ и 5-й Ключ. Улица в честь французского бизнесмена, «молочного короля» Владивостока 19 века Августа Менарда — на острове Попова, она соединяет поселки Старка и Рыбокомбинат.
Переулки в честь приморского писателя Василия Кучерявенко и героя-афганца Вадима Матюшина, а также улица в честь еще одного приморского писателя Станислава Балабина расположены на острове Русский в районе ул. Николая Асеева.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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