Во Владивостоке стало на 40 улиц больше

40 новых улиц и 11 переулков, а также сквер получили имена во Владивостоке в 2019 году, - сообщает "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Весной названия были присвоены 15 новым улицам и трем переулкам. Так, в поселке Трудовое появились улицы Перова, Заповедная, Ботаническая, Лиановая, Эвкалиптовая, Перевальная и Тимьяновая, а также три переулка – Голецкий, Кустовой и Скалистый. В пригороде Владивостока теперь есть улицы Лазовская, Вознесенская, Маргаритова, Спокойная, Мачтовая, Сейнерная, Сигнальная и Счастливая.

В августе во Владивостоке присвоили названия еще 15 улицам и шести переулкам. Это улицы Кустодиева, Боровиковского, Кипренского, Архипова, Мясоедова, Ягодная, Речная, Туманная, Даурская, Турмалиновая, Ивовая, Артемовская, Брусничная, Самаргинская, Милоградовская, переулки Прямой, Летний, Лиственный, Араратский, Казбекский и Хасанский.

В последний месяц осени появились наименования у 10 новых улиц и двух переулков Владивостока. Теперь в краевом центре есть улицы Ежевичная, Первоцветная, Решетникова, Врубеля, Баркасная, Промысловая, Мореходная, Августа Менарда, Балабина, Траулерная, а также переулки Кучерявенко и Матюшина.

2019 год ознаменовался появлением и нового благоустроенного сквера на улице Борисенко. Здесь установили памятник первому президенту Социалистической Республики Вьетнам, а затем сквер получил и имя. Сегодня это сквер Хо Ши Мина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]